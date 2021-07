MotoGP | Francesco Bagnaia | “Bezzecchi sta facendo un ottimo lavoro | è più preparato per arrivare in MotoGP”

(Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di scendere nuovamente in pista a partire dal 6 agosto in Austria, al termine della pausa estiva,ha elogiato la crescita in Moto2 del connazionale Marco. Quest’ultimo si trova al terzo posto nella classifica generale della classe mediana con un ritardo di 56 punti dal leader australiano Remy Gardner e di 25 dallo spagnolo Raul Fernandez. “Penso che quest’anno il livello della Moto2 sia molto alto – dichiara Pecco, come riportato da Crash.net -,stadavvero un, ma è chiaro che il Team Ajo ha qualcosa in ...

