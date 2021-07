M5s: Toninelli, ‘Grillo e Conte la coppia migliore della politica’ (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia migliore che la politica possa avere. E a tutti quelli che sognano da anni la morte del MoVimento rispondo che continueremo ad essere il loro peggiore incubo”. Lo scrive su Twitter Danilo Toninelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Avanti uniti! Grillo ehanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono lache la politica possa avere. E a tutti quelli che sognano da anni la morte del MoVimento rispondo che continueremo ad essere il loro peggiore incubo”. Lo scrive su Twitter Danilo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

