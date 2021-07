Lo sport per tutti, nessuno escluso (Di domenica 11 luglio 2021) Vorrei far crescere il movimento Paralimpico in Italia. Il mio sogno è che raggiunga, entro 8 anni, lo stesso livello di quello Olimpico. Questo richiederà uno slancio culturale, un cambio di mentalità e tanta energia che arriverà soprattutto dai bambini. Bebe Vio Ormai mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi e poco dopo ci saranno anche le Paralimpiadi. Un’estate di sport azzurro iniziata già alla grandissima. Uno squadrone azzurro agguerrito come non mai e con tantissime ambizione da medaglia. Lo abbiamo visto intervistando la nostra velocista Martina Caironi e a difendere il tricolore, tra gli altri, ci sarà anche un’altra ragazza fortissima: Bebe Vio. ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 11 luglio 2021) Vorrei far crescere il movimento Paralimpico in Italia. Il mio sogno è che raggiunga, entro 8 anni, lo stesso livello di quello Olimpico. Questo richiederà uno slancio culturale, un cambio di mentalità e tanta energia che arriverà soprattutto dai bambini. Bebe Vio Ormai mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi e poco dopo ci saranno anche le Paralimpiadi. Un’estate diazzurro iniziata già alla grandissima. Uno squadrone azzurro agguerrito come non mai e con tantissime ambizione da medaglia. Lo abbiamo visto intervistando la nostra velocista Martina Caironi e a difendere il tricolore, tra gli altri, ci sarà anche un’altra ragazza fortissima: Bebe Vio. ...

Advertising

repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - c_appendino : Che la giornata più emozionante per lo sport italiano abbia inizio! #Wimbledon - Corriere : Berrettini, spirito da gladiatore. Calma e testa per vincere, pure Russell Crowe è con lui - lupetta60 : RT @Lucrezi97533276: Se fossimo uniti come lo siamo per lo sport , l’Italia sarebbe un paese migliore , un paese di cittadini e non di sud… - SvSport1 : Frecciarossa World Championships 2021: niente regate per l’ultimo giorno del Mondiale 420 -