La missione di Richard Branson e Virgin Galactic nello spazio: oggi la diretta (Di domenica 11 luglio 2021) Sir Richard Branson (Virgin Galactic)La partenza è fissata per le 15, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate Richard Branson. Un lancio che batte di una decina di giorni quello programmato da Jeff Bezos per il 20 luglio con la New Shepard della sua Blue Origin e che vedrà a bordo il fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon, il fratello ... Leggi su wired (Di domenica 11 luglio 2021) Sir)La partenza è fissata per le 15, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate. Un lancio che batte di una decina di giorni quello programmato da Jeff Bezos per il 20 luglio con la New Shepard della sua Blue Origin e che vedrà a bordo il fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon, il fratello ...

walterwhiteITA : Come seguire la diretta della missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio - claudiofiera : Come funziona la missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio - infoiteconomia : Come funziona la missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio - walterwhiteITA : Come funziona la missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio - zazoomblog : Come funziona la missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio - #funziona #missione #Richard… -