Italia-Inghilterra | Bonucci per l’1 a 1 degli Azzurri La vecchia guardia pareggia a Wembley! – La diretta

(Di domenica 11 luglio 2021) 74? – Ancora un cambio per Southgate: dentro Henderson per Rice. Ottima la partita del centrocampista 72? – Cambio: esce Trippier per Saka 70? – Super occasione Berardi! L’esterno del Sassuolo al volo sopra la trasversa di un soffio! 66? – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Leonardodi rapina riesce a mettere dentro col piede una palla toccata da Chiellini (messo giù): laazzurraa Wembley, 1 a 1! July 11, 2021 61? – Occasione! Ancora Chiesa a rendersi pericoloso: il tiro dell’esterno juventino viene sfiorato ...

Una gaffe che si può definire 'spaziale' quella di Luca Parmitano che su Twitter ha esultato per il gol del vantaggio dell'contro l'realizzato da Luke Shaw dopo soli due minuti. 'What an amazing gol! Well done, England' (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterrà, ndr). Un'esclamazione, quella dell'...A Londra ospiti d'eccezione per seguire la finale di Euro 2020 tra. C'è il nostro presidente della Repubblica e non soloProprio così, perché questa sera saranno in 67.000 a seguire la finale di Euro 2020 nello stadio londinese Wembley. È con questi numeri che lo stadio di Wembley stasera accoglierà oltre 60mila tifosi ...L’Italia trova il pareggio a Wembley ed esulta anche Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica perde il suo aplomb al momento del pari degli azzurri e si regala sorrisi e battiti di mani in ...