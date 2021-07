Italia-Inghilterra 4-3 dcr, gli azzurri campioni d’Europa: maestri a casa loro (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia è campione d’Europa dopo 53 anni. Dopo aver fatto la festa a domicilio ai tedeschi nel 2006, questa volta tocca all’Inghilterra inchinarsi agli azzurri nel proprio tempio. Doveva riportarlo a casa, invece il trofeo viaggia verso Roma. Siamo maestri a casa loro. Ai rigori, anche questo come 15 anni anni, ancora una volta aggrappati a Gigio Donnarumma, monumentale con gli ultimi due rigori parato a Sancho e Sako. Ma a differenza della semifinale con la Spagna, questa volta facciamo la partita seppur tra mille difficoltà iniziale. Per il vantaggio al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) L’è campionedopo 53 anni. Dopo aver fatto la festa a domicilio ai tedeschi nel 2006, questa volta tocca all’inchinarsi aglinel proprio tempio. Doveva riportarlo a, invece il trofeo viaggia verso Roma. Siamo. Ai rigori, anche questo come 15 anni anni, ancora una volta aggrappati a Gigio Donnarumma, monumentale con gli ultimi due rigori parato a Sancho e Sako. Ma a differenza della semifinale con la Spagna, questa volta facciamo la partita seppur tra mille difficoltà iniziale. Per il vantaggio al ...

