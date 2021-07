Invasione di campo durante Italia-Inghilterra | cosa è successo

Advertising

trash_italiano : L’invasione di campo ?? #Euro2020 - PrimeVideoIT : Ma cos'è successo con l'invasione di campo? Fatemi sapere helppp ?? #ITAENG #ENGITA #ItaliaInghilterra - GoalItalia : Nel finale di Italia-Inghilterra un tifoso ha fatto irruzione sul terreno di gioco di Wembley prima di essere ferma… - QIndiscussa : RT @trash_italiano: L’invasione di campo ?? #Euro2020 - EleonoraxCaputo : RT @trash_italiano: L’invasione di campo ?? #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Invasione campo

All'86' gioco fermo per un'di. Gli steward hanno un bel da fare per bloccare il tifoso, che per qualche metro elude la sicurezza. All'80 Chiesa si fa male e resta a terra dopo un ...Un invasore diha interrotto per qualche momento la finale dell' Europeo tra Italia e Inghilterra , intorno al 42' della ripresa. Quattro persone lo hanno raggiunto e placcato, ma solo dopo un inseguimento ...2' - Subito duro Maguire su Belotti, Kuipers ci pensa un attimino ma concede un buon calcio piazzato per gli azzurri. 1' - Si riparte dall'1-1 maturato nei primi 105'.Un invasore di campo ha interrotto per qualche momento la finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra, intorno al 42' della ripresa, a Wembley. Quattro persone lo hanno raggiunto ...