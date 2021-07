Il pullman, Vialli 'dimenticato' e…: i riti scaramantici della Nazionale (Di domenica 11 luglio 2021) Questa sera a Wembley la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri di Mancini in questo campionato europeo hanno ripetuto una serie di piccoli riti scaramantici. Vediamoli insieme... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Questa sera a Wembley la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri di Mancini in questo campionato europeo hanno ripetuto una serie di piccoli. Vediamoli insieme...

Advertising

wandaxbarnes : RT @dreaminhogvarts: -Ordine esatto per salire sul pullman: primo Mancini, per i giocatori apre Acerbi e chiude Donnarumma -Si finge di sco… - fromseoulwfury : RT @dreaminhogvarts: -Ordine esatto per salire sul pullman: primo Mancini, per i giocatori apre Acerbi e chiude Donnarumma -Si finge di sco… - Juls_1929 : RT @dreaminhogvarts: -Ordine esatto per salire sul pullman: primo Mancini, per i giocatori apre Acerbi e chiude Donnarumma -Si finge di sco… - ldvcmln_ : RT @dreaminhogvarts: -Ordine esatto per salire sul pullman: primo Mancini, per i giocatori apre Acerbi e chiude Donnarumma -Si finge di sco… - _Giulia_Sangio_ : RT @dreaminhogvarts: -Ordine esatto per salire sul pullman: primo Mancini, per i giocatori apre Acerbi e chiude Donnarumma -Si finge di sco… -