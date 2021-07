IL DOSSIER SU ANTHONY FAUCI – APRI E LEGGI! (Di domenica 11 luglio 2021) “Questo documento (In download più giù) è sufficiente per mettere FAUCI e Obama in prigione per il resto della loro vita. Niente fronzoli, solo prove conclusive. Il Dr. Martin è uno degli esperti più riconosciuti in brevetti biomedici, proliferazione di armi biologiche e leggi che regolano tali attività illegali in America. Ha testimoniato numerose volte davanti al Congresso degli Stati Uniti ed è il portavoce di un’organizzazione che svolge questo tipo di lavoro in modo professionale. Non ho letto mai nulla che si sia avvicinato a questo riassunto dei molti crimini contro l’umanità che il CDC e l’NIH hanno commesso illegalmente. Le prove sono sconcertanti e ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) “Questo documento (In download più giù) è sufficiente per metteree Obama in prigione per il resto della loro vita. Niente fronzoli, solo prove conclusive. Il Dr. Martin è uno degli esperti più riconosciuti in brevetti biomedici, proliferazione di armi biologiche e leggi che regolano tali attività illegali in America. Ha testimoniato numerose volte davanti al Congresso degli Stati Uniti ed è il portavoce di un’organizzazione che svolge questo tipo di lavoro in modo professionale. Non ho letto mai nulla che si sia avvicinato a questo riassunto dei molti crimini contro l’umanità che il CDC e l’NIH hanno commesso illegalmente. Le prove sono sconcertanti e ...

