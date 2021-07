I tifosi inglesi hanno fischiato l’inno di Mameli prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra – Il video (Di domenica 11 luglio 2021) Gli oltre 60mila tifosi inglesi presenti a Wembley per la finale di Euro 2020 tra l’Italia e i Tre Leoni hanno fischiato e indirizzato una serie di buuu all’inno nazionale degli Azzurri prima del fischio di inizio a ridosso del “Canto degli Italiani” composto da Goffredo Mameli nel 1847. video: Twitter/@guutdropx Leggi anche: Italia-Inghilterra, per la finale Mancini conferma Immobile. Southgate con Trippier al ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Gli oltre 60milapresenti a Wembley per laditra l’e i Tre Leonie indirizzato una serie di buuu alnazionale degli Azzurridel fischio di inizio a ridosso del “Canto deglini” composto da Goffredonel 1847.: Twitter/@guutdropx Leggi anche:, per laMancini conferma Immobile. Southgate con Trippier al ...

trash_italiano : ? CONDIVIDI IL PUBBLICO URLANTE DI AMICI PER CONTRASTARE I TIFOSI INGLESI ? #Euro2020 - repubblica : Euro2020 Sale la tensione a Londra, tifosi inglesi fuori controllo. Vandalizzata e calpestata bandiera italiana - MarioManca : I fischi dei tifosi inglesi di fronte all'inno di Mameli fa abbastanza schifo, ma che belli gli azzurri che urlano… - jesuisalina : RT @sonolaferaz: i wish to all the tifosi inglesi che hanno fischiato chicco chiesa per il suo ritorno in campo a very pleasant fish and ch… - _gh0st0fme_ : RT @sonolaferaz: i wish to all the tifosi inglesi che hanno fischiato chicco chiesa per il suo ritorno in campo a very pleasant fish and ch… -