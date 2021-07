Harry e Meghan | il clamoroso annuncio dopo la nascita di Lilibet | incredibile | nessuno se lo aspettava

(Di domenica 11 luglio 2021) Diventati da poco genitori per la seconda volta,sorprendono tutti: l’inaspettato dei duchi di Sussex. La coppia formata dacontinua a far discutere: proprio a poca distanza dalladella loro secondogenita, arriva unda parte dei duchi di Sussex. Leggi anche—->>>E’ nata la seconda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Tuttavia nei giorni successivi, dedicando post sui social al principesco matrimonio celebrato nel castello di Windsor, né Sarah Ferguson né Andrea di York avevano menzionato. Come se ...William,e il giallo dell'intervista tagliata: il riferimento è alla 'salute mentale' die la Royal Family: William ore teme le mosse del fratello. Non si placano gli scambi ...Diventati da poco genitori per la seconda volta, Harry e Meghan sorprendono tutti: l'annuncio inaspettato dei duchi di Sussex.Una decisione "illuminata". È stata definita così la scelta dai duchi di Sussex, Harry e Meghan (nella foto), di avere soltanto due figli. Ed è una scelta, secondo la ong ambientalista britannica ...