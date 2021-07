Football is back to Rome (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Contro gli urli e i boati dei 65.000 di Wembley, contro la paura di non farcela dopo un inizio disastroso, contro il talento, le qualità e la cattiveria agonistica dell'Inghilterra, l'Italia si fa gigante nella notte più importante, trionfando in casa del nemico e aggiudicandosi l'Europeo del 2020. È il secondo trofeo per gli azzurri dopo quello vinto nel 1968, un'autentica esplosione di gioia al termine di una partita tesissima conclusa con i calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Shaw e Bonucci. Una serie di penalty ai limiti dell'inverosimile, strapiena di ansia, tensione e di errori, ma quelli più importanti fortunatamente sono tutti degli inglesi. ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Contro gli urli e i boati dei 65.000 di Wembley, contro la paura di non farcela dopo un inizio disastroso, contro il talento, le qualità e la cattiveria agonistica dell'Inghilterra, l'Italia si fa gigante nella notte più importante, trionfando in casa del nemico e aggiudicandosi l'Europeo del 2020. È il secondo trofeo per gli azzurri dopo quello vinto nel 1968, un'autentica esplosione di gioia al termine di una partita tesissima conclusa con i calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Shaw e Bonucci. Una serie di penalty ai limiti dell'inverosimile, strapiena di ansia, tensione e di errori, ma quelli più importanti fortunatamente sono tutti degli inglesi. ...

fabio_montaguti : @clape87 In realtà si erano organizzati per scrivere 'We hope to be better than Italy and to bring football back ho… - RossobluReport : Congratulazioni agli italiani che mi siguono! Anyway, back to Bologna. International football is shite. - AgoraMagazLatin : Football is back to Rome L'Italia è campione d'Europa. - LinoCatucci : RT @FrancescoCN12: Su una cosa avevate ragione. Il Calcio è tornato a casa ???? ******* You were right about one thing. Football is back home… - LucaIntrovabile : @29dany08 @me_mcintyre @chiellini Sono scappati dalla cerimonia di premiazione come conigli ?????? Shutup! Football is… -

Ultime Notizie dalla rete : Football back Azzurri europei. La Scozia fa festa per l'Italia campione e abbandona l'Inghilterra Sempre "The Scotsman", riferendosi al motto "Football is coming homè", evidenzia che "il calcio non ... nella curva italiana a Wembley, ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We will be Back",...

Euro 2020, cosa dicono i giornali inglesi dopo Italia - Inghilterra ...is coming home" con cui erano convinti di raggiungere la vittoria con il titolo " Football goes to ...come nella curva italiana a Wembley ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We'll be Back". ...

Football is back to Rome AGI - Agenzia Italia Euro 2020, cosa dicono i giornali inglesi dopo Italia-Inghilterra E anche loro hanno rinfacciato agli inglesi lo slogan "Football is coming home" con cui erano convinti ... a Wembley ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We'll be Back". "I fan gongolanti ...

Euro 2020,Maltese supporters in euphoric celebration following Italy win L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Sempre "The Scotsman", riferendosi al motto "is coming homè", evidenzia che "il calcio non ... nella curva italiana a Wembley, ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We will be",......is coming home" con cui erano convinti di raggiungere la vittoria con il titolo "goes to ...come nella curva italiana a Wembley ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We'll be". ...E anche loro hanno rinfacciato agli inglesi lo slogan "Football is coming home" con cui erano convinti ... a Wembley ci fosse la bandiera della Scozia con le parole "We'll be Back". "I fan gongolanti ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.