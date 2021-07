Fabio Fazio Assente al Funerale di Raffaella Carrà, il Presentatore Rompe il Silenzio (Di domenica 11 luglio 2021) Tra i tanti personaggi noti presenti ai funerali di Raffaella Carrà ce ne è uno che ha spiccato per la sua assenza. Si tratta di Fabio Fazio, il Presentatore che ... Leggi su youreduaction (Di domenica 11 luglio 2021) Tra i tanti personaggi noti presenti ai funerali dice ne è uno che ha spiccato per la sua assenza. Si tratta di, ilche ...

Advertising

chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - nonrispondere : @fabio_fazio_fax guarda fino alla fine. no - fabio_fazio_fax : Due bicipiti? No! Due coglioni - fabio_fazio_fax : Speriamo che stasera scassa un'altra televisione ?????? #ItalyEngland #FinalEuro2020 - fabio_fazio_fax : Guidi come un cane -