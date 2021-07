Europei, Calcio Storico Fiorentino: “‘It’s coming home?’ Se vince l’Italia, la coppa torna a casa” (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Il coro “It’s coming home”, intonato dai tifosi inglesi durante le partite degli Europei dovrebbero intonarlo gli italiani questa sera perché “se vince l’Italia, la coppa ‘tornerà a casa’ visto che la sede della nazionale italiana è a Coverciano, a Firenze dove il Calcio è nato nel 1490 con la prima partita giocata sull’Arno ghiacciato”. Lo dice all’Adnkronos Michele Pierguidi, presidente di Calcio Storico Fiorentino e consigliere delegato alle Tradizioni popolari, che ricorda: “Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Il coro “It’shome”, intonato dai tifosi inglesi durante le partite deglidovrebbero intonarlo gli italiani questa sera perché “se, la‘tornerà a’ visto che la sede della nazionale italiana è a Coverciano, a Firenze dove ilè nato nel 1490 con la prima partita giocata sull’Arno ghiacciato”. Lo dice all’Adnkronos Michele Pierguidi, presidente die consigliere delegato alle Tradizioni popolari, che ricorda: “Il ...

Advertising

Corriere : Italia-Inghilterra: scozzesi, gallesi e irlandesi del Nord faranno il tifo per gli azzurri (contro gli inglesi) - Corriere : Spinazzola arriva a Londra sull’aereo con gli azzurri, vedrà la finale a Wembley - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Mancini alla vigilia della finale: «Dirò ai ragazzi di divertirsi altri novanta minuti, perché poi no… - andreastoolbox : Southgate: 'Ce la metteremo tutta, grazie per il supporto che ci avete dato' | Sky Sport - fearlevs : Ma da quanto segui il calcio? — in realtà non l’ho mai seguito più di tanto ma da quando ci sono gli europei mi tro… -