Euro 2020, l’astinenza dei giocatori: il messaggio hot della moglie (Di domenica 11 luglio 2021) Euro 2020 ha imposto l’astinenza a numerosi giocatori. Non perché si è contrari al sesso, ma per via del covid-19. Ma dopo 30 giorni, la moglie di uno degli azzurri lancia un messaggio esplicito. Euro 2020, Italia (Getty Images)Questa sera c’è la tanto attesa finale di Euro 2020. Bonucci e compagni dovranno dare il tutto per tutto contro l’Inghilterra. Un match tutt’altro che facile, non solo perché si gioca con una delle nazionali più forti della competizione, ma perché gli inglesi possono contare del ... Leggi su chenews (Di domenica 11 luglio 2021)ha impostoa numerosi. Non perché si è contrari al sesso, ma per via del covid-19. Ma dopo 30 giorni, ladi uno degli azzurri lancia unesplicito., Italia (Getty Images)Questa sera c’è la tanto attesa finale di. Bonucci e compagni dovranno dare il tutto per tutto contro l’Inghilterra. Un match tutt’altro che facile, non solo perché si gioca con una delle nazionali più forticompetizione, ma perché gli inglesi possono contare del ...

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - Pasquale_Mereu : RT @sole24ore: ?? #Euro2020 , a pensar male si fa peccato ma...hanno già vinto gli inglesi: - infoitsport : Foden avvisa L'Italia: «Contro di loro come se fosse la prima di Euro 2020» -