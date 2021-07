Di Marzio (Sky Sport): “Su Locatelli si è mosso l’Arsenal, ma il giocatore aspetta la Juventus” (Di domenica 11 luglio 2021) La Juventus insiste per Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo piace anche all’Arsenal, ma al momento la volontà è quella di aspettare i bianconeri. A riportare aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio in collegamento da Londra: “In realtà per Locatelli l’Arsenal si è mosso anche durante l’Europeo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Lainsiste per Manuel, il centrocampista del Sassuolo piace anche al, ma al momento la volontà è quella dire i bianconeri. A riportare aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il giornalista di SkyGianluca Diin collegamento da Londra: “In realtà persi èanche durante l’Europeo L'articolo

Advertising

tuttoatalanta : Sky, Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato: il bollettino dell'11 luglio - sportli26181512 : Di Marzio: 'Dietro il caso Luis Alberto non ci sono né Milan né Juventus': Nel corso di Calciomercato - L'Originale… - sportli26181512 : Di Marzio: 'Milan, domani lo scambio di documenti per Giroud. Resiste il nome di Pezzella. Su Luis Alberto non ci s… - Spazio_Napoli : Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, negli scorsi giorni il #Napoli avrebbe in… - zielulife2 : Da stamattina ho seguito Sky una mezz'ora: tutti i collegamenti (Nebuloni, Barzaghi e Di Marzio) si sono bloccati,… -