De Luca agli artigiani della Cna: “Un mese per aprire un’impresa e sì all’Osservatorio regionale” (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Dice sì alla proposta lanciata dal Presidente della Cna di Salerno, Lucio Ronca, di istituire un Osservatorio regionale sull’Artigianato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca che ha partecipato alla riflessione sul futuro dell’Artigianato in Campania, svolta nel corso dei lavori dell’assemblea elettiva della Cna di Salerno. A Ronca che ha chiesto di proseguire nel rapporto di proficua collaborazione, esprimendo un pieno plauso alla salvaguardia delle imprese avvenuta, come testimoniato dai numeri, anche grazie al piano socio economico messo in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Dice sì alla proposta lanciata dal PresidenteCna di Salerno, Lucio Ronca, di istituire un Osservatoriosull’Artigianato il presidenteCampania, Vincenzo Deche ha partecipato alla riflessione sul futuro dell’Artigianato in Campania, svolta nel corso dei lavori dell’assemblea elettivaCna di Salerno. A Ronca che ha chiesto di proseguire nel rapporto di proficua collaborazione, esprimendo un pieno plauso alla salvaguardia delle imprese avvenuta, come testimoniato dai numeri, anche grazie al piano socio economico messo in ...

