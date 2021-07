Dalla Francia, il Milan su Ballo-Touré del Monaco (Di domenica 11 luglio 2021) Stando a quanto riportato da RMC Sport, il terzino sinistro del Monaco, Fodé Ballo-Touré, sarebbe vicino al Milan. La squadra rossonera avrebbe individuato nel 24enne, il possibile vice Theo Hernandez. Arrivato nella squadra del Principato nell’estate del 2019 dal Lille, conta con i monegaschi 74 presenze e 8 assist. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Stando a quanto riportato da RMC Sport, il terzino sinistro del, Fodé, sarebbe vicino al. La squadra rossonera avrebbe individuato nel 24enne, il possibile vice Theo Hernandez. Arrivato nella squadra del Principato nell’estate del 2019 dal Lille, conta con i monegaschi 74 presenze e 8 assist. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

