Conte e Grillo trovano l’accordo: la farsa finisce a tarallucci e vino dopo che erano volati stracci (Di domenica 11 luglio 2021) Alla fine la farsa è finita, il duello all’ultimo sangue tra Grillo e Conte è finito a tarallucci e vino dopo settimante di discussioni su statuto, cavilli e ruoli di potere. Il “nuntio vobis gaudium magnum” è partito dalla bicca del reggente Vito Crimi: “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’accordo sulla nuova struttura del Movimento: si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S”. La melassa retorica di contorno “. E soprattutto pensa che siamo tutti idioti e immemori di quanto accaduto in Cdm sulla ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021) Alla fine laè finita, il duello all’ultimo sangue traè finito asettimante di discussioni su statuto, cavilli e ruoli di potere. Il “nuntio vobis gaudium magnum” è partito dalla bicca del reggente Vito Crimi: “Beppee Giuseppehanno trovatosulla nuova struttura del Movimento: si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S”. La melassa retorica di contorno “. E soprattutto pensa che siamo tutti idioti e immemori di quanto accaduto in Cdm sulla ...

