Caravaggio, una nuova luce. Realtà aumentata al Pio Monte della Misericordia (Di domenica 11 luglio 2021) Il Pio Monte della Misericordia (Via dei Tribunali 253) presenta il nuovo progetto Caravaggio, UNA nuova luce, che sarà disponibile al pubblico dal 13 luglio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AR Tour, racconta in modo inedito la Cappella del Pio Monte: un emozionante viaggio tra tecnologie innovative e nuove forme narrative, per rivivere una storia antica oltre quattro secoli. Un tour della Cappella, prodotto grazie a immagini, filmati e ricostruzioni virtuali: nuovi contenuti multimediali che potranno essere fruiti attraverso occhiali 3d che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Il Pio(Via dei Tribunali 253) presenta il nuovo progetto, UNA, che sarà disponibile al pubblico dal 13 luglio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AR Tour, racconta in modo inedito la Cappella del Pio: un emozionante viaggio tra tecnologie innovative e nuove forme narrative, per rivivere una storia antica oltre quattro secoli. Un tourCappella, prodotto grazie a immagini, filmati e ricostruzioni virtuali: nuovi contenuti multimediali che potranno essere fruiti attraverso occhiali 3d che ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da oggi in tutte le librerie il mio nuovo libro dal titolo «Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi», edizioni «… - napolista : Dal 13 luglio una nuovo proposta al pubblico. Un viaggio in 3D per rivivere una storia antica oltre quattro secoli - Geppy80 : RT @Pio_Monte: Caravaggio, una nuova luce. A Napoli realtà aumentata nel Pio Monte della Misericordia - Pio_Monte : Caravaggio, una nuova luce, da martedì 13 la realtà aumentara al Pio Monte della Misericordia. - AdornatoAntonio : RT @nonna_roma: Da Roma una notizia importante su uno sgombero in via del Caravaggio. -