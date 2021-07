Bernardeschi in lacrime | “Stagione dura per me E’ la sera della mia rivincita”

(Di lunedì 12 luglio 2021) A Rai Sport, l’esternoNazionale eJuve, Federico, ha parlato del successo di Euro 2020, unadopo lanegativa alla Juventus. Queste le sue parole: “Ci meritiamo tutto questo. Personalmente ho sofferto tanto, non è stata unasemplice per me. Quando fai unadel genere a volte le cose si complicano. Io però conosco solo un metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto con me… Siamo sul tetto d’Europa e non potevo ...

Advertising

GoalItalia : #ItaliaInghilterra, #Bernardeschi scoppia a piangere ?? - STnews365 : Bernardeschi commosso: 'Oggi vengo ripagato, ho sofferto tanto'. Il giocatore azzurro si lascia andare dopo la vitt… - aannaaf_ : RT @GoalItalia: #ItaliaInghilterra, #Bernardeschi scoppia a piangere ?? - antojcapo : RT @RaiSport: ? #Bernardeschi: 'Un'emozione indescrivibile' L'#azzurro non trattiene le lacrime: 'E' stata una stagione difficile, abbiamo… - RaiSport : ? #Bernardeschi: 'Un'emozione indescrivibile' L'#azzurro non trattiene le lacrime: 'E' stata una stagione difficile… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi lacrime

SpazioJ

Ledi Mancini e Vialli sono le nostre, la felicità del presidente Sergio Mattarella è la nostra felicità. Lottando e soffrendo, ... I sigilli di Berardi, Bonucci e. È stato ...Bonucci, Chiellini,, Florenzi, Immobile, Belotti, Donnarumma e Insigne se la ricordano ... E capiscono altrettanto bene cosa vuol dire trasformare quellein distillato di gioia. Da ...(Calciomercato.com) Abbiamo fatto la storia". La gioia di Bernardeschi: "E' stato un anno difficile, grazie a chi ha creduto in me Londra, 12 luglio 2021 - Le lacrime del Mancio a rigori finiti ...L’Italia è campione d’Europa, battendo 4-3 l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. La partita si è messa subito bene per gli inglesi, con Shaw in gol al 2'. L’Italia, non brillante come nelle ...