18enni al voto, il sondaggio umilia sinistre e 5S: voterebbero compatti il centrodestra. FdI partito preferito (Di domenica 11 luglio 2021) Il sondaggio sui 18enni al voto umilia sinistre e 5S: i giovani voterebbero compatti il centrodestra, con FdI partito preferito in vetta alla classifica dei consensi. Ebbene sì: i giovani svoltano a destra. Decisi, compatti e assolutamente netti nel premiare e penalizzare i partiti di governo e all’opposizione. Così, dopo il via libera del Senato al voto per i 18enni, che con l’ultima riforma costituzionale votata nei giorni scorsi, omogeneizza la platea elettorale dei due ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021) Ilsuiale 5S: i giovaniil, con FdIin vetta alla classifica dei consensi. Ebbene sì: i giovani svoltano a destra. Decisi,e assolutamente netti nel premiare e penalizzare i partiti di governo e all’opposizione. Così, dopo il via libera del Senato alper i, che con l’ultima riforma costituzionale votata nei giorni scorsi, omogeneizza la platea elettorale dei due ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Voto ai 18enni, al #Senato arriva il sì definitivo alla riforma costituzionale Dalle prossime elezion… - DaniloToninelli : Sì al voto ai 18enni anche per il Senato. Era nel programma del #M5S ed oggi è diventato realtà! Dopo il taglio dei… - simonebaldelli : Bene #ForzaItalia al #Senato che si è astenuta sul voto ai 18enni per il Senato (che rischia di non funzionare a ca… - IrridenteL : RT @SecolodItalia1: 18enni al voto, il sondaggio umilia sinistre e 5S: voterebbero compatti il centrodestra. FdI partito preferito https://… - SecolodItalia1 : 18enni al voto, il sondaggio umilia sinistre e 5S: voterebbero compatti il centrodestra. FdI partito preferito… -