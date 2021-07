UeD Stefania Montù fiume: nuovi retroscena sulla rottura con Alessandro (Di sabato 10 luglio 2021) Trono Over, Uomini e Donne – Stefania Montù e Alessandro Bizziato si sono lasciati. La notizia è di pochi giorni fa. Ora l’ex dama, con una diretta Instagram, spiega nel dettaglio in che modo è maturata la rottura, specificando che quel che è circolato di recente sui siti specializzati di cronaca rosa è veritiero e rimarcando che è stata lei a troncare la relazione. “Io non sono stata proprio lasciata, ma ho deciso di porre fine al nostro rapporto”, dichiara la donna, aggiungendo di essere “molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”. Dunque i dettagli che hanno portato la sua love story al ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Trono Over, Uomini e Donne –Bizziato si sono lasciati. La notizia è di pochi giorni fa. Ora l’ex dama, con una diretta Instagram, spiega nel dettaglio in che modo è maturata la, specificando che quel che è circolato di recente sui siti specializzati di cronaca rosa è veritiero e rimarcando che è stata lei a troncare la relazione. “Io non sono stata proprio lasciata, ma ho deciso di porre fine al nostro rapporto”, dichiara la donna, aggiungendo di essere “molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”. Dunque i dettagli che hanno portato la sua love story al ...

Advertising

Novella_2000 : Ex di UeD: “Stefania Orlando? Intelligente a legarsi a Tommaso Zorzi”, lei risponde alla frecciatina - staibenesudime : questo qua di ued non avendo avuto successo il suo trono inizia a parlare di stefania per avere un po’ di visibilit… - martinagri87 : @One_Magnificent @team_Tommaso Un certo Alessio di ued ha detto che Stefania secondo lui si è legata a Tommaso perché più forte. - ReTwitStorm_ita : #Addio #Improvviso per gli ex UeD: “È #Finita ma così non me l’#Aspettavo” -