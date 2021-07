Trovata coppia di giovani cerignolani morti in mare nel Salento (Di sabato 10 luglio 2021) Salento, coppia di giovani cerignolani Trovata morta in mare nel Salento entrambi sono annegati coppia di giovani cerignolani Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino, 27 e 29 anni, sono stati rinvenuti sotto l’alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, nel Leccese. Una giovane coppia di Cerignola, nel Foggiano, è stata Trovata senza vita in mare sotto l’alta scogliera Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021)dimorta innelentrambi sono annegatidiPia Patruno e Rosario Francesco Mancino, 27 e 29 anni, sono stati rinvenuti sotto l’alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, nel Leccese. Una giovanedi Cerignola, nel Foggiano, è statasenza vita insotto l’alta scogliera

Advertising

rtl1025 : ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Bai… - SilvioFb66 : RT @bisagnino: Otranto, coppia trovata morta in mare. Un’estate caratterizzata da giovani vittime: una casualità? - bisagnino : Otranto, coppia trovata morta in mare. Un’estate caratterizzata da giovani vittime: una casualità? - prestia_fabio : RT @rtl1025: ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Baia dei Turch… - bizcommunityit : Baia dei Turchi: giovane coppia trovata morta in mare. 'Caduti dalla scogliera' -