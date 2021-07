Tokyo 2020, niente spettatori anche nell’isola di Hokkaido (Di sabato 10 luglio 2021) Il divieto di spettatori alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non risparmia l’isola di Hokkaido. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo in un primo momento, dopo aver deciso di organizzare i Giochi a porte chiuse, avevano dato l’ok per la presenza di 10.000 spettatori agli eventi diurni sull’isola più settentrionale del Giappone, in particolare per le partite del torneo di calcio. Ma la decisione è stata annullata, come fatto sapere dal governatore di Hokkaido, Naomichi Suzuki. Questo a causa della difficoltà nell’impedire il flusso di persone tra Hokkaido e ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Il divieto dialle Olimpiadi dinon risparmia l’isola di. Gli organizzatori delle Olimpiadi diin un primo momento, dopo aver deciso di organizzare i Giochi a porte chiuse, avevano dato l’ok per la presenza di 10.000agli eventi diurni sull’isola più settentrionale del Giappone, in particolare per le partite del torneo di calcio. Ma la decisione è stata annullata, come fatto sapere dal governatore di, Naomichi Suzuki. Questo a causa della difficoltà nell’impedire il flusso di persone trae ...

