Studenti pugliesi bloccati a Malta: 21 positivi a test corona virus fra gli italiani Ambasciata: garantita l'assistenza (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo il legale membro di un'associazione alla quale si è rivolta una mamma sono 21 i casi di corona virus fra gli Studenti italiani, un'ottantina, nella città maltese di Qwar dove si trovano per una vacanza studio. Fra gli italiani bloccati ci sono venti pugliesi in quarantena. Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, aveva chiesto un intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, perché sbloccassero la situazione. L'Ambasciata italiana a Malta ha comunicato che la ...

