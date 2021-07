Social media analysis: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il romantico video del loro amore! (Di sabato 10 luglio 2021) Social media analysis, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cantano la canzone L’estate più calda in un emozionante video che raccoglie i momenti più romantici del loro amore! Giulia e Pierpaolo: una storia nata in TV durante il Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Oggi i Prelemi dimostrano complicità e intesa! Guarda il video che L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di sabato 10 luglio 2021)cantano la canzone L’estate più calda in un emozionanteche raccoglie i momenti più romantici del: una storia nata in TV durante il Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Oggi i Prelemi dimostrano complicità e intesa! Guarda ilche L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Boom di visualizzazioni per i social media della #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020… - OfficialASRoma : L’#ASRoma presenterà ai media José Mourinho giovedì 8 luglio, alle 13:30. L’evento sarà trasmesso live sui nostri… - Radio3tweet : Ci ha insegnato a guardare in modo nuovo al colonialismo italiano in Africa, svelando la rimozione dei crimini e sm… - fabrilapa : RT @NEG_Zone: La piattaforma social media cinese #WeChat ha cancellato dozzine di account #LGBT+ gestiti da organizzazioni non governative… - g_scotti1612 : @DarkLadyMouse in realtà il morbo del nostro tempo dei social media è il parlare a vanvera, e in pochi ascoltano da… -