Sky Investigation, 'Coroner': il dramma nel dramma (Di sabato 10 luglio 2021) Quattro nuovi canali e un mucchio di serie tv " nuove e vecchie " sulle quali tuffarsi per rilanciare e consolidare il pubblico degli abbonati Sky e rispondere, colpo su colpo, all'avanzata delle ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 luglio 2021) Quattro nuovi canali e un mucchio di serie tv " nuove e vecchie " sulle quali tuffarsi per rilanciare e consolidare il pubblico degli abbonati Sky e rispondere, colpo su colpo, all'avanzata delle ...

Advertising

Tele_nauta : L'attore ed ex calciatore #EricCantona è il protagonista di 4 tv movie francesi che in Italia sono proposti da stas… - zazoomblog : Il Giustiziere dall’8 luglio su Sky Investigation - #Giustiziere #dall’8 #luglio - dituttounpop : Da oggi su Sky Investigation (e in streaming su @NOWTV_It) debutta il crime francese #IlGiustiziere, una collezione… - CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Avvocati di famiglia (titolo originale: Family Law) è la serie canadese in arrivo da oggi su Sky Investigation e Now https:… - ES1670 : RT @wireditalia: Da oggi 6 luglio, sul nuovo canale Sky Investigation, parte la produzione canadese con protagonista una famiglia disfunzio… -