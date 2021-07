Reddito di Cittadinanza, per Renzi deve essere abolito: pronto un Referendum (Di sabato 10 luglio 2021) Matte Renzi è deciso e si dice pronto per eliminare il Reddito di Cittadinanza tanto caro ai grillini. Si tratterebbe di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. Per questo, spiegano, “nel 2022 proporremo raccolta firme per un Referendum abrogativo. Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 luglio 2021) Matteè deciso e si diceper eliminare ilditanto caro ai grillini. Si tratterebbe di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. Per questo, spiegano, “nel 2022 proporremo raccolta firme per unabrogativo. Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

