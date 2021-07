(Di sabato 10 luglio 2021) Ildiè tesoro celeste, perché è la sua vita data per la nostra salvezza. Recitiamo questaoggi 9Il Vangelo descrive come “uno dei soldati colpì il costato con la lancia e subito ne uscìe acqua” (Gv 19,34). Inoltre San Giovanni nella sua lettera esclama: “egli è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Preghiera di guarigione al Preziosissimo Sangue di Gesù – 10 luglio - PinoTor64 : @Pontifex_it Le genti Amano questo l'essere toccati da una carezza che viene dal cuore.E la preghiera e l'unico mez… - MarioIAguilar : RT @AGisotti: I bambini del reparto di oncologia del Policlinico Gemelli scrivono a #PapaFrancesco. La preghiera di una bambina paziente de… - daniele19921 : RT @Lu16039Luludim: @MauroLeonardi3 Grazie padre. Una preghiera per la guarigione occhio di mio marito - BrendaDrumm : RT @AGisotti: I bambini del reparto di oncologia del Policlinico Gemelli scrivono a #PapaFrancesco. La preghiera di una bambina paziente de… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera guarigione

Servizio Informazione Religiosa

Tutte le nostre Chiese sono inper Lui. Gli auguriamo di riprendere presto e con ... Il cardinale, a nome dei vescovi italiani, ha espresso "l'affetto e l'augurio di una prontaal ...... Gualtiero Bassetti, che ha espresso "l'affetto e l'augurio di una prontaal Santo Padre,... Tutte le nostre Chiese sono inper Lui. Gli auguriamo di riprendere presto e con ...Tutte le nostre Chiese sono in preghiera per Lui. Gli auguriamo di riprendere presto ... Il cardinale, a nome dei vescovi italiani, ha espresso "l'affetto e l'augurio di una pronta guarigione al Santo ...Francesco, che sta meglio, si affaccerà questa domenica per pregare e benedire i fedeli dal Policlinico, come già fece per 22 volte san Giovanni Paolo II. I messaggi dei piccoli degenti a Bergoglio ...