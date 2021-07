Pasticceria Marchesi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 luglio 2021)Galleria Vittorio Emanuele II – 20121Tel. 02/94181710 Sito Internet: www..it Tipologia:Prezzi: caffè 1,10€, cappuccino 1,60€, croissant da 1,60€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAQuesta storicamilanese si conferma un ottimo luogo dove fermarsi a fare colazione. L’offerta è ampia e ben esposta nei banchi in stile retrò che corrono lungo tutto il locale, così come sono numerose le tipologie di bevande calde e fredde disponibili, tra cui spicca una bella selezione di tè. Anche per il primo pasto della ...