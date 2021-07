Onda Quadra presenta TMAX di Ramy Noir

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 luglio 2021) Già disponibile dallo scorso 2 luglio in digitale, esce in data 6 luglio su YouTube il videoclip ufficiale di, il nuovo singolo dell’artista italo egiziano Omar Mohamed, in arte, pere distribuito da Believe. Il brano ha debuttato nelle playlist editoriali Raptopia e Novità Rap Italiano nel giorno di uscita.Dopo una prima introduzione con Kalash, il rapper della periferia milanese è pronto ora al debutto ufficiale nel panorama musicale italiano. Il suo stile appartiene al filone più crudo della trap del nostro paese, quella in cui il vissuto quotidiano si intreccia al bisogno di ...