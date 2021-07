Omicidio Moise, politici e imprenditori convocati in Procura (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo avere annunciato il prossimo interrogatorio dei vertici dei servizi di sicurezza della presidenza, considerati latitanti al momento dell'attacco che ha comportato la morte del presidente Jovenel ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo avere annunciato il prossimo interrogatorio dei vertici dei servizi di sicurezza della presidenza, considerati latitanti al momento dell'attacco che ha comportato la morte del presidente Jovenel ...

