Messina: incendio nella zona Sud della città, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO] (Di sabato 10 luglio 2021) Messina: incendio nella zona Sud della città in località Ponte Schiavo, le immagini Nuova giornata di incendi a Messina. Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono impegnate, assieme ai Forestali siciliani, nella zona sud della città per un rogo in località Ponte Schiavo. In alto la FOTOGALLERY completa. L'articolo Messina: incendio nella zona Sud della ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021)Sudin località Ponte Schiavo, le immagini Nuova giornata di incendi a. Diverse squadre didelsono impegnate, assieme ai Forestali siciliani,sudper un rogo in località Ponte Schiavo. In alto laGALLERY completa. L'articoloSud...

Advertising

letteraemme_ : Messina, vasto incendio avvolge le colline della zona Sud - messina_oggi : Brucia la zona sud di Messina con diversi focolai che destano qualche preoccupazione in considerazione del vento e… - messina_oggi : Brucia la zona sud di Messina con diversi focolai che destano qualche preoccupazione in considerazione del vento e… - messina_oggi : Brucia la zona sud di Messina con diversi focolai che destano qualche preoccupazione in considerazione del vento e… - messina_oggi : Brucia la zona sud di Messina con diversi focolai che destano qualche preoccupazione in considerazione del vento e… -