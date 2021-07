Maltrattamenti in famiglia e violazione divieto di avvicinamento: arrestato 70enne (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno tratto in arresto un 70enne locale, già noto alle Forze dell’Ordine, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. L’uomo, che è stato tradotto presso il carcere di Benevento, dovrà espiare una pena detentiva di oltre un anno poiché riconosciuto colpevole dei reati di Maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno tratto in arresto unlocale, già noto alle Forze dell’Ordine, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. L’uomo, che è stato tradotto presso il carcere di Benevento, dovrà espiare una pena detentiva di oltre un anno poiché riconosciuto colpevole dei reati diaggravati contro familiari o conviventi edei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e ...

