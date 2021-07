La lunga lettera di Gianni Morandi per ricordare Raffaella Carrà (Di sabato 10 luglio 2021) “Cara Raffaella, lunedì pomeriggio, quando è arrivata quella notizia bruttissima e inaspettata, una ondata di dolore e commozione ha attraversato tutta l’Italia e tante altre parti del mondo. Da quel momento tutte le emittenti televisive, il mondo del web, le agenzie di stampa, le redazioni dei giornali, hanno mandato e rimandato in continuazione la tua immagine, insieme alla triste notizia” inizia con queste parole la lunga lettera che Gianni Morandi, poche ore fa ha postato sui social per ricordare Raffaella Carrà. “Il tuo sorriso, i tuoi occhi, i tuoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 luglio 2021) “Cara, lunedì pomeriggio, quando è arrivata quella notizia bruttissima e inaspettata, una ondata di dolore e commozione ha attraversato tutta l’Italia e tante altre parti del mondo. Da quel momento tutte le emittenti televisive, il mondo del web, le agenzie di stampa, le redazioni dei giornali, hanno mandato e rimandato in continuazione la tua immagine, insieme alla triste notizia” inizia con queste parole lache, poche ore fa ha postato sui social per. “Il tuo sorriso, i tuoi occhi, i tuoi ...

Advertising

Laura64135537 : RT @QuartoGrado: Tony Pipitone, l’uomo che fino alla scomparsa di Denise era considerato il padre della bambina, affida a #Quartogrado una… - dearvpatxnce : @R3MVMB3R le ho detto per favore che è orrenda la bio lunga e corta con la virgola tra she e her e la lettera maiu… - dearvpatxnce : @R3MVMB3R per favore che è orrenda la bio lunga e corta con la virgola tra she e her e la lettera maiuscola alla I - R3MVMB3R : qualcuno le dice per favore che è orrenda la bio lunga e corta con la virgola tra she e her e la lettera maiuscola… - CosenzaChannel : Il Consigliere regionale: 'Una particolare attenzione va dedicata al settore dei Dispositivi Medici la cui situazio… -