Joao Mario Benfica | fumata bianca in arrivo | le cifre dell' affare

Advertising

DiMarzio : Joao Mario sempre più vicino al Benfica, Dalbert verso la Turchia: il punto sulle uscite dell'#Inter - Glongari : L’operazione Joao Mario tra Inter e #Benfica è chiusa. L’#Inter però attende l’ok legale per procedere, sapendo che… - DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - fcin1908it : Joao Mario-Benfica: l’ok dei legali. Lo Sporting ha solo una chance - drezzoni : RT @maddalenaricci: Buongiorno, di cosa ci lamentiamo oggi?? Il video della presentazione di Calhanoglu troppo corto? Dalbert e Joao Mario… -

Ultime Notizie dalla rete : Joao Mario

La carriera sportiva dicontinuerà ad essere in Portogallo. Dopo l'annata convincente con la maglia dello Sporting Lisbona , il centrocampista adesso è pronto a passare al Benfica del neo - presidente Rui Costa . ...Commenta per primo Inter e Benfica hanno ormai raggiunto l'accordo per il trasferimento diin Portogallo e nelle ultime ore anche gli avvocati sembrano molto possibilisti in merito all'annullamento della clausola che i nerazzurri avevano firmato con lo Sporting Lisbona ai tempi ...Il lavoro del duo Marotta-Ausilio non si preannuncia affatto semplice. Almeno sei le cessioni totali da effettuare in casa Inter, compresa quella di Joao Mario che è ad un passo dal Benfica ...Cessioni pure per accumulare un tesoretto da destinare al grande obiettivo per la fascia destra: Denzel Dumfries ...