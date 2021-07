Italia-Inghilterra, il capitano inglese Kane: «Dobbiamo afferrare quel trofeo. Bonucci e Chiellini? Sarà una battaglia» – Il video (Di sabato 10 luglio 2021) «Dobbiamo mettere le mani sulla Coppa e afferrarla. Giocare a Wembley renderà questa occasione ancor più speciale e il canto dei nostri tifosi ci darà la carica». Così il bomber e capitano dell’Inghilterra Harry Kane. «Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo grande trofeo – dice ancora Kane -. L’eccitazione è alle stelle, è un grande momento della storia della nostra nazione». Ma l’attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, come vede Chiellini e Bonucci? «Sono due grandi difensori – spiega il ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «mettere le mani sulla Coppa e afferrarla. Giocare a Wembley renderà questa occasione ancor più speciale e il canto dei nostri tifosi ci darà la carica». Così il bomber edell’Harry. «Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo grande– dice ancora-. L’eccitazione è alle stelle, è un grande momento della storia della nostra nazione». Ma l’attaccante del Tottenham e della nazionale, come vede? «Sono due grandi difensori – spiega il ...

