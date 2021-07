Inter | Cordaz | “Lukaku è il mio preferito Inzaghi super | qui mi sento in famiglia”

(Di sabato 10 luglio 2021) Curiosa iniziativa da parte dell’: un’vista “doppia” ad Alex, una nel 2001 e una con le stesse domande nel 2021. Se prima ildell’estremo difensore era Francesco Toldo, ora è Romelu. Belle anche le parole su che cosa significhi per lui far parte dell’: “Ritornare a casa, ritornare nella squadra che ho sempre sentito come una”. L’ex Crotone ha poi spiegato che il suo punto di forza è l’affidabilità ed ha descritto Simonecon la parola “”. Di seguito l’vista ...

Commenta per primo I canali social dell'riportano le parole del portiere Alex, che ha fatto ritorno al club nerazzurro a distanza di 20 anni dalla precedente esperienza. Questi i passaggi più interessanti dell'intervista: ' Il ......tifosi della Curva Nord che oggi si sono presentati ad Appiano Gentile per sostenere la nuova... D'Ambrosio, Agoumé, Radu, Ranocchia, Pinamonti, Darmian, Kolarov, Handanovic,, Sensi, ...Curiosa iniziativa da parte dell’Inter: un’intervista “doppia” ad Alex Cordaz, una nel 2001 e una con le stesse domande nel 2021. Se prima il preferito dell’estremo difensore era Francesco Toldo, ora ...Alex Cordaz ritorna all'Inter a 20 anni dall'ultima volta, in una dimensione che considera casa in cui l'inquilino preferito è Romelu Lukaku ...