Il fidanzato: Saman è viva, prigioniera in Francia o Spagna di zio Danish e cugino. Il fratello rimasto a depistare (Di sabato 10 luglio 2021) Saman è viva. E zio e cugini la tengono segregata da qualche parte in Spagna o in Francia. Saqib, il fidanzato di cui la 18enne pakistana era innamorata e che la ragazza aveva scelto di sposare, ne è certo: anche se a suggerirgli la tesi che la sua fidanzata di cui gli inquirenti cercano il corpo a Novellara, è il suo cuore. Ma non solo… «Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è viva, tenuta segregata da qualche parte dallo zio Danish e dal cugino Nomanhullaq. Che, non a caso, sono irreperibili esattamente come i genitori», spiega al Giorno il 21enne Ajub ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021). E zio e cugini la tengono segregata da qualche parte ino in. Saqib, ildi cui la 18enne pakistana era innamorata e che la ragazza aveva scelto di sposare, ne è certo: anche se a suggerirgli la tesi che la sua fidanzata di cui gli inquirenti cercano il corpo a Novellara, è il suo cuore. Ma non solo… «Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è, tenuta segregata da qualche parte dallo zioe dalNomanhullaq. Che, non a caso, sono irreperibili esattamente come i genitori», spiega al Giorno il 21enne Ajub ...

Advertising

QuartoGrado : Saman e il fidanzato avevano preparato gli abiti per il matrimonio, ma la famiglia aveva già organizzato una trappo… - Profilo3Marco : RT @carettamc11: Nell'indifferenza della #sinistra, troppo impegnata a difendere i propri interessi da potersi occupare della sorte della p… - Nicola23453287 : RT @GiorgiaMeloni: Saqib, fidanzato di Saman, voleva per entrambi una vita normale: sposarsi e avere dei figli era il loro sogno e avevano… - SecolodItalia1 : Il fidanzato: Saman è viva, prigioniera in Francia o Spagna di zio Danish e cugino. Il fratello rimasto a depistare… - ArcGuid : Imperia e dario … fabio/ imperiesi bloccati a Malta/Saman, il fidanzato: “Sento che è viva” -