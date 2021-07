Il 10 luglio del 1967, usciva il primo numero del fumetto “Corto Maltese” (Di sabato 10 luglio 2021) Il 10 luglio del 1967, usciva il primo numero del celebre fumetto “Corto Maltese”. Nato dalla matita del fumettista Hugo Eugenio Pratt, Corto Maltese è un personaggio insolito per il panorama letterale. Non uno dei tanti eroi di fumetti, pronti a salvare il mondo e a battersi contro le ingiustizie. Corto Maltese, era un personaggio schivo e cinico, dedito alla pirateria. Un atteggiamento, quello di Corto Maltese, sempre risoluto ed irriverente. Debutta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Il 10delildel celebre”. Nato dalla matita del fumettista Hugo Eugenio Pratt,è un personaggio insolito per il panorama letterale. Non uno dei tanti eroi di fumetti, pronti a salvare il mondo e a battersi contro le ingiustizie., era un personaggio schivo e cinico, dedito alla pirateria. Un atteggiamento, quello di, sempre risoluto ed irriverente. Debutta ...

