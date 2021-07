**G20: Gentiloni, 'con 'Patto di Venezia' giornata da ricordare'** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. -(Adnkronos) - "Questa è una giornata straordinaria, da ricordare, e fa piacere che sia successa a Venezia e nella presidenza italiana del G20. Quello che possiamo chiamare il 'Patto di Venezia' segnerà un accordo sulle regole globali della tassazione che lascerà il segno". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, commentando i risultati del vertice che si è svolto nella città lagunare. Le grandi multinazionali - ha ricordato - "non potranno più scegliere dove pagare le tasse e in generale tutte le grandi imprese devono pagare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. -(Adnkronos) - "Questa è unastraordinaria, da, e fa piacere che sia successa ae nella presidenza italiana del G20. Quello che possiamo chiamare il 'di' segnerà un accordo sulle regole globali della tassazione che lascerà il segno". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici Paolo, commentando i risultati del vertice che si è svolto nella città lagunare. Le grandi multinazionali - ha ricordato - "non potranno più scegliere dove pagare le tasse e in generale tutte le grandi imprese devono pagare una ...

