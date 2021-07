Finale degli Europei | divieto di vendita di alcolici e chiusure aree in caso di assembramenti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo l’incontro che si è tenuto in Prefettura per studiare le mosse da attuare in previsione dellatra Italia e Inghilterra, il sindaco Mastella ha emesso un’ordinanza restrittiva per la giornata di domenica coldidie la richiesta alla Polizia Municipale di chiudere alcune zone nelci sianodifficili da sciogliere. Per quanto riguarda la prima decisione, il sindaco Mastella ha ordinato ildia ...