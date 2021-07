Fedez: sorpresa per i fan dopo il successo di Mille (Di sabato 10 luglio 2021) Il successo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sta diventando una hit assoluta del 2021, raggiungendo traguardi altissimi in pochissimo tempo. Per festeggiare il record di vendite di Mille, il rapper ha deciso di fare un regalo ai suoi follower. Mille è il singolo dell’estate senza alcun dubbio. Tra passaggi in radio, condivisioni sui social, visualizzazioni su YouTube e stream dalle varie piattaforme digitali, la canzone di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Ildi, Achille Lauro e Orietta Berti sta diventando una hit assoluta del 2021, raggiungendo traguardi altissimi in pochissimo tempo. Per festeggiare il record di vendite di, il rapper ha deciso di fare un regalo ai suoi follower.è il singolo dell’estate senza alcun dubbio. Tra passaggi in radio, condivisioni sui social, visualizzazioni su YouTube e stream dalle varie piattaforme digitali, la canzone di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SALVATORECOSCIA : RT @PaoloBorg: Canzone del paladino dei diritti Fedez..Le Feste di Pablo (mi sento chiamato in causa) 'Pablo sei un pacco tipo tipa con la… - PaoloBorg : Canzone del paladino dei diritti Fedez..Le Feste di Pablo (mi sento chiamato in causa) 'Pablo sei un pacco tipo tip… - concetta1915 : @Fedez bravo Fedez, sei una piacevole sorpresa... ci fossero in Italia persone con il tuo coraggio, se posso, cerca… - ArocleLanzillo : @Fedez 'Ho un odio represso verso tutte le persone gay' 2013 'Io lo so che ti piacciono le canzoni gay, più ti cred… - Emanuele676 : @MaryDeBe72 @M49liberorso @Fedez @ZanAlessandro @civati @marcocappato Complottisti e a favore della cancel culture, che sorpresa. -