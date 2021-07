F1, la Mercedes lancia il contrattacco alla Red Bull. A Silverstone una carrozzeria aggiornata (Di sabato 10 luglio 2021) La Mercedes sta vivendo il periodo più difficile di sempre da quando in Formula Uno è iniziata l’era turbo-ibrida. L’ultima vittoria del team anglo-tedesco risale al 9 maggio, quando in Spagna Lewis Hamilton ha messo in atto una strategia aggressiva per avere ragione di Max Verstappen, che lo aveva superato alla partenza. Da quel momento è però cominciata una sequenza negativa di ben cinque gare consecutive senza neppure un successo, dinamica che in seno alla Stella a Tre Punte non si verificava dal lontano 2013. Come se non bastasse, le vittorie sono tutte state conquistate dalla Red Bull, con il già ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Lasta vivendo il periodo più difficile di sempre da quando in Formula Uno è iniziata l’era turbo-ibrida. L’ultima vittoria del team anglo-tedesco risale al 9 maggio, quando in Spagna Lewis Hamilton ha messo in atto una strategia aggressiva per avere ragione di Max Verstappen, che lo aveva superatopartenza. Da quel momento è però cominciata una sequenza negativa di ben cinque gare consecutive senza neppure un successo, dinamica che in senoStella a Tre Punte non si verificava dal lontano 2013. Come se non bastasse, le vittorie sono tutte state conquistate dRed, con il già ...

