Dalla Francia, Milik vuole restare al Marsiglia

Stando a quanto riportato da L'Èquipe, Arkadiusz Milik sarebbe felicissimo al Marsiglia e non avrebbe intenzione di andare via. Arrivato nella città francese in prestito per 18 mesi durante lo scorso mercato invernale, il polacco ha disputato 16 partite e realizzato 10 gol. Fermato all'ultima giornata di campionato a causa di un infortunio al ginocchio, l'attaccante sta ora lavorando per poter tornare operativo per fine luglio.

Foto: Twitter Marsiglia
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

