Costretto a dimettermi Draghi | indiscreto sulla telefonata a Grillo e Cinque Stelle prima del Cdm-giustizia

Advertising

VercesiErnesto : RT @Libero_official: Mario Draghi, retroscena sulla telefonata a Grillo e M5s prima del Cdm sulla giustizia: 'Costretto a dimettermi' http… - Libero_official : Mario Draghi, retroscena sulla telefonata a Grillo e M5s prima del Cdm sulla giustizia: 'Costretto a dimettermi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Costretto dimettermi

Liberoquotidiano.it

Sono stato semplicemente, a causa delle contingenze, a richiamare più volte il presidente ... Il diretto interessato risponde con una risata: "io non potevo, la legge lo impedisce". ...Purtroppo oggi " conclude - sonoper tornare ad essere un semplice cittadino, il quale dovrà far rispettare i propri valori, i propri diritti, l'indiscussa professionalità e la ...Ma la mia storia è stata un cambio di vita radicale. Sono stato costretto a dimettermi. Questo non soltanto per colpa di un'indagine, ma per gli errori atavici presenti nel sistema. Non può essere che ...