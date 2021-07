"Cosa ha ripreso la telecamera privata". Linciato in Honduras, svelato il vero motivo della vendetta contro Scanu? (Di sabato 10 luglio 2021) Linciato da 600 persone. È stata questa la fine riserbata a Giorgio Scanu, 66enne italiano da tempo residente in Honduras. L'uomo è stato ammazzato nel Paese giovedì a colpi di bastoni, machete e pietre, sotto gli occhi di poliziotti inermi. Il motivo? Il sospetto che sia stato lui a uccidere un vicino di casa. Sul vero motivo per cui è stato ucciso però probabilmente non si saprà mai. Scanu - racconta Il Corriere della Sera - non piaceva a molti, era noto per i suoi scatti d'ira, ma la miccia della violenza di massa sarebbe stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021)da 600 persone. È stata questa la fine riserbata a Giorgio, 66enne italiano da tempo residente in. L'uomo è stato ammazzato nel Paese giovedì a colpi di bastoni, machete e pietre, sotto gli occhi di poliziotti inermi. Il? Il sospetto che sia stato lui a uccidere un vicino di casa. Sulper cui è stato ucciso però probabilmente non si saprà mai.- racconta Il CorriereSera - non piaceva a molti, era noto per i suoi scatti d'ira, ma la micciaviolenza di massa sarebbe stato ...

