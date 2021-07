All Together Now, stasera sabato 10 luglio in tv: orario, chi sono i concorrenti, giuria (Di sabato 10 luglio 2021) Torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con la riproposizione di All Together Now – La Musica è cambiata, lo show condotto da Michelle Hunziker. Sul parco si sfideranno 12 concorrenti, tutti con un solo obiettivo: aggiudicarsi il montepremi finale di 50.000 euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e dal Muro Umano, formato da 100 personaggi tra cantanti, esperti della musica, volti noti dello spettacolo e giuria popolare. All Together Now: chi sono i concorrenti I 12 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con la riproposizione di AllNow – La Musica è cambiata, lo show condotto da Michelle Hunziker. Sul parco si sfideranno 12, tutti con un solo obiettivo: aggiudicarsi il montepremi finale di 50.000 euro. Le loro performance saranno valutate dallavip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e dal Muro Umano, formato da 100 personaggi tra cantanti, esperti della musica, volti noti dello spettacolo epopolare. AllNow: chiI 12 ...

Advertising

godistwice : @rsdahyun HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHSJAHSUHAAHAHHAHHAAH we’re all in this together - CorriereCitta : All Together Now, stasera sabato 10 luglio in tv: orario, chi sono i concorrenti, giuria - lazialeantifa : RT @RadioQuar: PROGRAMMA DI SABATO 10/07 Domani alle 7:00 ci dà la sveglia?@IlSignorPalomar e poi arriva alla consolle @lazialeantifa con… - MusicStarStaff : CS_”All Together Now – La musica è cambiata” - GiulioFichel : RT @RadioQuar: PROGRAMMA DI SABATO 10/07 Domani alle 7:00 ci dà la sveglia?@IlSignorPalomar e poi arriva alla consolle @lazialeantifa con… -