Xbox Game Pass manderà in pensione Xbox Live Gold? Jeff Grubb ne è sicuro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Torna prepotentemente l'indiscrezione secondo cui Microsoft in futuro potrebbe abbandonare. Secondo il giornalista del settoresul podcastSnax, l'abbandono difa ancora parte della roadmap del team, ma non sa se se ne parla attivamente in questo momento. "Sapevo per certo che avrebbero apportato un cambiamento prima di Halo Infinite, e pensavo che almeno sarebbe stato abbandonato per i giochi free-to-play perché non ...

Grubb ha continuato spiegando che l'obiettivo in questo momento è portare Xbox Game Pass in una "posizione salutare", e quindi potrebbero volerci anni prima che Gold venga abbandonato. Non si aspetta ...